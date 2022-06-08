В Коврове на Павловском мосту временно ограничат движение для автомобилей. 9 июня с 9:40 до 11:40 на путепроводе на Проспекте Ленина пройдут ремонтные работы. В городской администрации уточнили,

В Коврове на Павловском мосту временно ограничат движение для автомобилей. 9 июня с 9:40 до 11:40 на путепроводе на Проспекте Ленина пройдут ремонтные работы. В городской администрации уточнили, что на мосту, который признали аварийным в 2014 году, демонтируют балки и газовую трубу. На его ремонт, напомним, ранее выделили более 300 млн рублей. Водителям рекомендуют заранее