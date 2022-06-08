В мае во Владимире смертность почти в два раза превысила рождаемость. Неутешительную статистику озвучили в региональном департаменте юстиции 7 июня. За месяц в городе на свет появились 268

В мае во Владимире смертность почти в два раза превысила рождаемость. Неутешительную статистику озвучили в региональном департаменте юстиции 7 июня. За месяц в городе на свет появились 268 младенцев, тогда как умерло 428 человек. Город Владимир – не единственный в области, где смертность заметно превысила рождаемость, уточнили в департаменте. Всего по региону за месяц родилось