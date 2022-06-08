На параде ретротранспорта будут представлены экспонаты Музея транспорта Москвы и Музея гаража особого назначения ФСО России.

На параде ретротранспорта будут представлены экспонаты Музея транспорта Москвы и Музея гаража особого назначения ФСО России.Парад ретротранспорта является одним из любимых мероприятий москвичей. За много лет он стал доброй городской традицией. В апреле парад собрал около 20 тысяч зрителей даже в условиях плохой погоды, поэтому жителям и гостям российской столицы вновь покажут старинные трамваи и уникальные автомобили.На сей раз показ ретромашин пройдет наЧистопрудном бульваре. Гостей ждут в субботу, 4 июня, с 11:00. Автомобильный праздник продлится до 17:00. Участники мероприятия увидят порядка 30 единиц транспорта, в числе которых городские трамваи разных поколений, легендарные советские грузовики МАЗ и ГАЗ из коллекции Музея транспорта Москвы, а также автомобили и мотоциклы прошлых лет.Кроме того, впервые москвичи смогут лицезреть уникальны экспонаты Музея гаража особого назначения ФСО России. Колонна транспорта начнет движение в 10:30 от станции метро "Новокузнецкая", через 30 минут машины прибудут на Чистопрудный бульвар.И не только машины... От Покровских Ворот до метро "Чистые пруды" во главе колонны пойдет настоящая конка, запряженная лошадьми. Не секрет, что именно с них началась история трамваев в Москве. К слову, этот вид транспорта появился в городе в конце XIX века.Кроме того, в параде примут участие трамвайные вагоны типа Ф (фонарный) 1908 года выпуска, поезд из вагонов КМ (коломенский моторный) и КП (коломенский прицепной) 1930-х годов, вагон МТВ-82 1948 года выпуска. Подробно рассмотреть технику можно будет до 17:00 на Чистопрудном бульваре.Там же будет организована большая интерактивная зона для посетителей. Гости праздника смогут посмотреть точку диспетчера депо и импровизированный городской дворик. Атмосферу старой Москвы помогут воссоздать исторические реконструкторы.Кроме того, организаторы парадаретротранспорта подготовили для участников мероприятия различные настольные и подвижные игры. Посетителям также предложат станцевать под музыку XX века. Все желающие смогут вспомнить молодость и пройти посвящение в пионеры. На бульваре установят стойки с напитками, мороженым и самоваром, где будут наливать бесплатный чай. Для гостей выступят члены проекта "Музыка в метро".Важно отметить, что из-за парада в субботу, 4 июня, в Москве изменится схема движения транспорта. Сразу на нескольких центральных улицах введут ограничения на парковку. Так, с 08:00 до 10:30 закроют Садовнический проезд, а с 11:00 до 17:00 — Чистопрудный бульвар и Белгородский проезд. С 10:30 до 11:00 перекроют не более чем на 10 минут Большой Устьинский мост, участки Устьинского и Садовнического проездов, Яузского и Покровского бульваров. Также введут ограничения на парковку на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде с 00:01 3 июня и до конца парада.