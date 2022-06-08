За счет средств городского бюджета в Москве построят 20 спортивных объектов. Из них 10 введут в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

За счет средств городского бюджета в Москве построят 20 спортивных объектов. Из них 10 введут в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.На территории спорткомплекса "Лужники" появятся международный центр самбо и центр бокса. На Измайловском бульваре построят спортивный комплекс с бассейном, на Волгоградском проспекте возведут футбольный стадион.На Ангарской улице появится ВМХ-велодром. Кроме того, спортивные комплексы построят на Чертановской улице, у площади Колумба.Крупнейший спортивный центр на юго-востоке столицы появится в Некрасовке. Готовность комплекса превысила 60%, уточнил Загрутдинов.В составе многофункционального спорткомплекса в Некрасовке будет бассейн, ледовая арена, игровой зал, экстрим-зоны. Посещать спортивный центр смогут более тысячи человек в сутки.Новые спорткомплексы строятся в рамках программы "Спорт Москвы". "Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге, и увеличении продолжительности жизни", – подчеркнул Загрутдинов.Кроме того, в Москве продолжается строительство четырех ледовых дворцов. Планируется ввести их в эксплуатацию в 2022-2023 годах. В проекте активно участвуют инвесторы, говорил глава стройкомплекса столицы Андрей Бочкарев.В "Лужниках" появится ледовый дворец "Кристалл". В районе Тропарево-Никулино построят спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко". Также несколько таких объектов построят за счет средств Адресной инвестиционной программы.До 2024 года в Москве построят 23 физкультурного-оздоровительных центра, бассейн и семь специальных спортивных объектов.Напомним, что в 2021 году в Москве ввели в эксплуатацию несколько крупных спортивных объектов. В районах Солнцево и Ново-Переделкино открылись ледовые дворцы, на Ходынском поле начал работать многофункциональный спорткомплекс "Чкалов-арена", а на территории спортивного центра "Торпедо" заработал новый ФОК с футбольным манежем.За последние 10 лет в Москве появилось более 140 новых спортивных объектов. В столице возводятся как крупные знаковые объекты для профессиональных занятий, так и районные центры, которые доступны для всех горожан.