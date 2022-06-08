Собака напала на местного жителя.

В Муроме оштрафовали хозяина алабая, который напал на местного жителя. Происшествие произошло 14 апреля. Об этом рассказали наши коллеги из .Вечером в частном секторе микрорайона Вербовский животное набросилось на взрослого мужчину, который получил травмы руки.Как оказалось, среднеазиатская овчарка неоднократно бродила по посёлку одна. Соседи, пытавшиеся повлиять на владельца пса, к успеху не пришли. За дело взялась местная администрация. Чиновники установили факт бесконтрольного выгула четвероногого. Хозяин получил штраф - 3 500 рублей.Теперь ему предстоит суд с пострадавшим.