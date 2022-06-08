Руководивший Владимирской областью 16 лет Николай Виноградов принял приглашение губернатора региона Александра Авдеева и стал его советником.

Руководивший Владимирской областью с 1996 по 2013 годы Николай Виноградов принял предложение губернатора региона Александра Авдеева и стал его советником. Решение было принято после встречи бывшего и действующего руководителей области, на которой они обсудили состояние ключевых сфер экономики и планы по реализации новых проектов.«Чувствую - на этом этапе могут быть полезны моя помощь, мой взгляд. Если они будут полезны, - буду рад», - комментируя своё решение, сказал Николай Владимирович Виноградов.