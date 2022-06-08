Покрышки будут вывозиться на завод в Московскую область.
Мэрия Владимира и «Дмитровский завод РТИ» подписали соглашение об утилизации использованных автомобильных шин. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации
В областном центре будет организован централизованный сбор покрышек для их вторичной переработки. Запланированы мероприятия по ликвидации незаконных свалок автопокрышек.
Мусор переработают на заводе в Дмитровском районе Московской области в резиновую крошку. Материал активно используется при производстве покрытий для детских и спортивных площадок.
Пункт приёма шин появится по адресу: улица Добросельская, дом №230. Он откроется 9 июня.
Напомним, что выбрасывать резину запрещено. В естественных условиях она разлагается 120-140 лет. Отходы относятся к четвёртому классу опасности. За использование покрышек для благоустройства дворов владимирцам грозят штрафы.