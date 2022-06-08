Во Владимире завершилось судебное следствие, по которому двух мужчин обвиняют в убийстве 14-летнего юноши и расчленении его трупа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во Владимире завершилось судебное следствие, по которому двух мужчин обвиняют в убийстве 14-летнего юноши и расчленении его трупа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 41-летний подсудимый с супругой и двумя детьми временно поселились в квартире, принадлежащей матери убитого подростка. Испытывая острую неприязнь к племяннику жены, мужчина постоянно конфликтовал с ним из-за бытовых мелочей. 29 сентября