Во Владимире 9 июня откроется пункт приема автомобильных покрышек, утративших свои потребительские свойства. В мэрии Владимира верят, что заключение контракта с перерабатывающим заводом

Во Владимире 9 июня откроется пункт приема автомобильных покрышек, утративших свои потребительские свойства. В мэрии Владимира верят, что заключение контракта с перерабатывающим заводом улучшит городскую экологию. В Оранжевом доме отдельно подчеркнули, что за украшение покрышками придомовой территории грозит штраф: от 800 до 4 тысяч рублей – физическим лицам, от 3 тысяч до 20 тысяч рублей