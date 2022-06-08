С таким предложением выступил член Общественной палаты Владимирской области Сергей Бородин.

Во Владимире предлагают увековечить память погибшего на Украине генерал-майора Романа Кутузова. Его гибель подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.О смерти стало известно 5 июня, а 7-го числа офицера похоронили в Мытищах на Федеральном военном мемориале. Член Общественной палаты Владимирской области Сергей Бородин сообщил, что будущий военный учился с ним в одной владимирской школе.По мнению бывшего депутата Заксобрания, память о Романе Кутузове должна быть увековечена в областной столице. Вопрос находится в стадии проработки.Роман Владимирович родился в 1969 году. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи. Он награждён орденами Мужества, «За военные заслуги», медалью «За отвагу», а также Золотой Звездой Героя России.