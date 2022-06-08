Экраны выполнены из ударопрочного стеклопластика, устойчивого к перепадам температур. Элементы блокируют свет от фар, падающий под углом до 18°.

Во Владимирской области на М-7 установят противоослепляющие экраны. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород»Они появятся на осевом барьерном ограждении и применяются на многополосных дорогах с разделительной полосой, где отсутствует освещение.«В 2022-2023 годах ими планируется оснастить участки с 216-го по 222-ой км на обходе Владимира и наиболее опасные отрезки автобана с 247-го по 340-ой км. Общая протяженность участков, которые оборудуют защитными конструкциями, составит 40 км», - пишут дорожники.Они представляют щитки 90 на 22 см со светоотражающими катафотами на каждой стороне. Экраны выполнены из ударопрочного стеклопластика, устойчивого к перепадам температур. Элементы блокируют свет от фар, падающий под углом до 18°.