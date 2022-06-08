Организации обещают клиентам право выкупа заложенного имущества, но по факту продают его при первой возможности.

Во Владимирской области обнаружили два лжеломбарда. Об этом рассказали в реготделении Банка России.В список нелегальных кредитных компаний попали «Быстрые займы» в Меленках и «Ломбард 911» в Вязниках. Организации обещают клиентам право выкупа заложенного имущества, но по факту продают его при первой возможности. Сведения переданы в полицию для принятия мер.Всего в чёрный список попали тысячи финансовых структур, часть из которых обладает признаками финансовых пирамид. Часто аферисты убеждают владимирцев вложиться в криптовалюту или сомнительные проекты. Рекламу можно встретить в Telegram-каналах и соцсетях. В Банке России напоминают, что перед инвестированием денег стоит проверять законность работы компаний.