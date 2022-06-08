С начала года зарегистрировано 38 аварий.

Во Владимирской области на 65% выросло количество ДТП с участием пассажирских автобусов. С начала 2022 года зарегистрировано 38 автокатастроф, в которых погибли трое и получили травы 57 человек.По вине водителей общественного транспорта произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. Наиболее распространённые виды аварий: падение пассажиров, столкновение с транспортными средствами, наезд на пешеходов, наезд на припаркованную машину.Для снижения уровня аварийности с 25 по 27 мая госавтоинспекторы провели рейд под названием «Автобус». ГИБДД проверила 800 единиц транспорта и выявила 190 нарушений. Выяснилось, что чаще всего подвижной состав выходил на маршруты с техническими неисправностями, без ТО, лицензии. И, по традиции, в России ремень безопасности водители считают лишним устройством в салоне.