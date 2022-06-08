Несмотря на заявления президента США Джо Байдена об отказе от покупок российских энергоносителей, Соединенные Штаты продолжают импортировать нефть и газ из РФ. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Несмотря на заявления президента США Джо Байдена об отказе от покупок российских энергоносителей, Соединенные Штаты продолжают импортировать нефть и газ из РФ. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Политик напомнил, что в начале марта Байден объявил о запрете на поставки нефти, газа и других российских энергоносителей в США. Данные управления энергетической информации Минэнерго Соединенных Штатов говорят об обратном, отметил Володин."Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей, – написал Володин. – Наша страна поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США".По словам спикера, одновременно США принуждали страны Европы ввести против России санкции и отказаться покупать у нее энергоносители. Володин обвинил Соединенные Штаты в политике двойных стандартов."Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена", = заключил председатель ГД.После начала спецоперации на Украине США ввели запрет на импорт нефти, газа и угля из России. О постепенном отказе от энергоносителей из РФ объявил Евросоюз.