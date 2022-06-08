Госдума на пленарном заседании 8 июня приняла в первом чтении законопроект о создании с 1 января 2023 года единого Фонда пенсионного и социального страхования. Это упростит получение гражданами социальных выплат, уверен спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании 8 июня приняла в первом чтении законопроект о создании с 1 января 2023 года единого Фонда пенсионного и социального страхования. Это упростит получение гражданами социальных выплат, уверен спикер ГД Вячеслав Володин.Социальные выплаты будут назначаться автоматически либо по одному заявлению, уточнил председатель Госдумы. Перевод в электронный вид не снизит доступность услуг для пожилых и инвалидов, уверен Володин."После реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу "одного окна", – объяснил спикер.Также депутаты приняли поправки в Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодекс и другие законодательные акты. С 2023 года появятся единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.По словам Володина, это позволит повысить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Сумма увеличится в 1,5 раза."С введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет", – отметил спикер.Кроме того, объединение фондов и внедрение единого тарифа облегчит работодателям уплату страховых взносов и сдачи отчетности, считает председатель ГД."Они смогут заплатить все страховые взносы, заполнив всего один документ. Это позволит снизить число ошибок при расчетах и вероятность начисления штрафов", – добавил он.