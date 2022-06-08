Владимирский облсуд отказался смягчить решение первой инстанции.

Владимирский областной суд отказался смягчить приговор Д. Лобаненко, который оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Постановление вынес Ленинский районный суд.Напомним, что 6 марта на Театральной площади мужчина держал в руках плакат, окрашенный в жёлто-голубой цвет с надписью «Нет войне». Он демонстрировал его прохожим.«Своими действиями подрывал доверие к проведению специальной военной операции по защите жителей Донбасса», - уверены власти.Гражданин обжаловал вердикт правосудия, указывая на недоказанность его вины в совершении административного правонарушения. Однако при рассмотрении жалобы судья также пришел к выводу, что действия пикетчика все-таки были направлены на дискредитацию армии.«Об этом свидетельствовал фон плаката, повторяющий цвет флага Украины и то, что действия совершены в тот же день и в том же месте, в которые участники Telegram-канала «Владимир против войны!» призывали проводить мероприятия против СВО», - уточнили в пресс-службе облсуда.В результате решение первой инстанции оставлено без изменений.