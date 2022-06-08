По словам жителей микрорайона Коммунар, в начале мая, под окнами их дома на улице Центральная стала образовываться свалка строительного мусора. Причем прямо в пойме Клязьмы. Люди утверждают,

По словам жителей микрорайона Коммунар, в начале мая, под окнами их дома на улице Центральная стала образовываться свалка строительного мусора. Причем прямо в пойме Клязьмы. Люди утверждают, что это мусор с соседней стройки, которая, кстати, уже давно известна городу, как проблемная. Потому что строителей обязали снести два лишних этажа, так как была превышена допустимая высотность.