В ходе бытового конфликта злоумышленник нанёс подростку более ста ножевых ранений в голову, грудную клетку, живот и по конечностям. От полученных травм потерпевший умер.

Во Владимире закончено судебное следствие, по которому 41-летний мужчина и его друг обвиняются в убийстве подростка и . Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.Подсудимый совместно с женой и двумя детьми временно проживали в квартире, принадлежащей матери убитого 14-летнего парня. Испытывая неприязнь к племяннику супруги, мужчина неоднократно становился инициатором конфликтов, ссылаясь на то, что мальчик не соблюдает правила пользования общими помещениями.Находясь дома, 29 сентября фигурант распивал спиртное. В квартире находился 14-летний племянник жены, с которым он повздорил.В ходе бытового конфликта злоумышленник нанёс подростку более ста ножевых ранений в голову, грудную клетку, живот и по конечностям. От полученных травм потерпевший умер.Далее душегуб позвонил товарищу, вместе с которым он расчленил труп, «расфасовал» тело по пакетам и вывез Суздальский район. Вдобавок его 27-летний друг убийцы похитил мобильный телефон, находившийся у несовершеннолетнего. Подельников поймали. На допросах сообщники признали свою вину. На суде подтвердили, что преступление - их рук дело.Уголовное дело рассматривал Фрунзенский районный суд. В прениях прокурор Владимирской области предложил назначить виновному в убийстве юноши 14 лет колонии, а его сообщнику - четыре года.Кроме того, предложено взыскать в пользу матери убитого причинённый материальный им моральный вред. Теперь стороны ждут приговора суда.