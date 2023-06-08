Сотни семей ждут, когда компания «Капитал-Строй» сдаст новостройку в эксплуатацию.

Алексей Говырин встретился с обманутыми дольщиками дома на улице Северной. Сотни семей ждут, когда компания «Капитал-Строй» сдаст новостройку в эксплуатацию.«Ждут давно и людям надо помочь отстоять их права. Как и , пригласил на встречу сотрудников прокуратуры, правительства региона и мэрии. Приглашался и директор застройщика, но господин Хромов сказал, что заболел», - рассказал парламентарий в своёмК слову, на гендиректора фирмы завели уголовное дело. Проводятся экспертизы. Правоохранители выясняют, куда ушли деньги владимирцев. Кроме этого, запущен процесс банкротства фирмы.«По моей инициативе создали рабочую группу. Будем оперативно реагировать на каждое изменение ситуации. Возьму на контроль и другие дома, которые строит А.В. Хромов - в Заклязьменском и на улице Летнеперевозинской», - резюмировал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.