Аварийный дом во Владимире представлял угрозу жизни его жильцам. Прокуратурой города Владимира...

Аварийный дом во Владимире представлял угрозу жизни его жильцам.Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения жилищного законодательства. Установлено, что одноэтажный многоквартирный дом № 4 по улице Федосеева в городе Владимире, 1917 года постройки признан аварийным еще в 2012 году и подлежит сносу. Срок расселения людей был определен до 31.12.2015. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Эксплуатация дома несла угрозу безопасности жителей. В ходе экспертизы выяснилось, что износ дома составлял 69 %. Состояние несущих конструкций дома, крыши, фундамента являлось аварийным.На момент прокурорской проверки в двух квартирах были зарегистрированы и проживали 10 человек в небезопасных условиях, так как не были обеспечены новым жильем.В итоге: прокурор обратился в Октябрьский районный суд города Владимира с требованием об обязании администрации города незамедлительно предоставить людям жилье, площадь которого не менее занимаемой.Требования прокурора удовлетворены. Решение суда исполнено. Жильцы аварийного дома получили благоустроенное жилье на основании договоров социального найма.Фото pxfuel.com