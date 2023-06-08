Скорость городской WiFi-сети в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит
в секунду.
Скорость городской WiFi-сети в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит
в секунду.
Единое городское Wi-Fi-пространство для Москвы становится реальностью, ведь житель современного мегаполиса должен иметь возможность воспользоваться бесплатным интернетом везде – и в метро, и в библиотеке, и в парке, и в поликлинике. Благодаря беспроводному интернету горожане могут учиться, работать или просто отдыхать, обмениваясь данными с близкими. На сайте mos.ru есть , на которой можно посмотреть, где находится ближайшая точка доступа.
Недавно бесплатная
городская WiFi-сеть появилась еще в 16 столичных спортивных учреждениях. Для этого было установлено свыше 160 точек доступа. Так, беспроводная сеть появилась в Московском центре боевых искусств, на
стадионе "Янтарь", в аквастудии "На Береговой", а также в бассейне "Южный"
Московской спортивной школы олимпийского резерва "Юг".
Порядка 100 точек доступа к бесплатной WiFi-сети установили в районных спортивных комплексах:
"Луч";
"Яуза";
"Речной";
"Красный маяк";
"Полярная звезда";
"Марьина Роща";
"Парус";
"Лианозово";
"Академический";
"Восточный";
"Медведково Арена";
а также в
физкультурно-оздоровительном комплексе "Ясногорский".
"Скорость городского вайфая в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит в секунду, этого достаточно для загрузки привычных интернет-сервисов", – рассказал руководитель проекта "Городской Wi-Fi" департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.
По его словам, москвичи могут пользоваться специальными приложениями для тренировок, просматривать
видео с техникой выполнения упражнений и, конечно же, всегда оставаться на связи с близкими.
Для подключения к бесплатному
интернету, необходимо:
выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free;
пройти
идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС;
нажать кнопку "Войти в интернет".
Для подключения к бесплатной городской WiFi-сети
в другом месте, повторная авторизация не требуется. Но она понадобится спустя три месяца. Того требует российское законодательство.
Развитие бесплатной городской WiFi-сети
в учреждениях спорта в будущем продолжится.