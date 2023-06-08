Скорость городской WiFi-сети в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит в секунду.

Скорость городской WiFi-сети в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабитв секунду.Единое городское Wi-Fi-пространство для Москвы становится реальностью, ведь житель современного мегаполиса должен иметь возможность воспользоваться бесплатным интернетом везде – и в метро, и в библиотеке, и в парке, и в поликлинике. Благодаря беспроводному интернету горожане могут учиться, работать или просто отдыхать, обмениваясь данными с близкими. На сайте mos.ru есть , на которой можно посмотреть, где находится ближайшая точка доступа.Недавно бесплатнаягородская WiFi-сеть появилась еще в 16 столичных спортивных учреждениях. Для этого было установлено свыше 160 точек доступа. Так, беспроводная сеть появилась в Московском центре боевых искусств, настадионе "Янтарь", в аквастудии "На Береговой", а также в бассейне "Южный"Московской спортивной школы олимпийского резерва "Юг".Порядка 100 точек доступа к бесплатной WiFi-сети установили в районных спортивных комплексах:"Луч";"Яуза";"Речной";"Красный маяк";"Полярная звезда";"Марьина Роща";"Парус";"Лианозово";"Академический";"Восточный";"Медведково Арена";а также вфизкультурно-оздоровительном комплексе "Ясногорский"."Скорость городского вайфая в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит в секунду, этого достаточно для загрузки привычных интернет-сервисов", – рассказал руководитель проекта "Городской Wi-Fi" департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.По его словам, москвичи могут пользоваться специальными приложениями для тренировок, просматриватьвидео с техникой выполнения упражнений и, конечно же, всегда оставаться на связи с близкими.Для подключения к бесплатномуинтернету, необходимо:выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free;пройтиидентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС;нажать кнопку "Войти в интернет".Для подключения к бесплатной городской WiFi-сетив другом месте, повторная авторизация не требуется. Но она понадобится спустя три месяца. Того требует российское законодательство.Развитие бесплатной городской WiFi-сетив учреждениях спорта в будущем продолжится.