Глава региона Александр Авдеев встретился с владимирскими хоккеистами и их наставниками. Хоккейный...

Глава региона Александр Авдеев встретился с владимирскими хоккеистами и их наставниками.Хоккейный сезон был для команд успешным.На встрече губернатору вручили именную хоккейную форму. Номер символичен- 33. Итоги и планы обсудили вместе с руководством регионального Минспорта, областной федерации хоккея, игроками команд клуба "Владимир" и юниорской хоккейной лиги "Русичи". Хоккеисты достойно представили область. "Владимир" стал золотым медалистом второго дивизиона, а "Русичи" завоевали серебро в ЦФО в группе "Б". Хоккейным командам необходима поддержка в организации поездок, приобретении экипировки, но главное- нужен тренировочный лёд. Его, заявил на встрече губернатор, будет "больше". Отметим, что в нашем регионе хоккеем занимаются почти 5 тысяч человек.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Всё-таки перейдём к строительству в Гусь-Хрустальном. Очень бы хотелось бы. Появится ещё одна арена. Соответственно, ещё одна возможность тренироваться. Есть некоторые планы здесь по Владимиру. По такой полузакрытой площадке. Поэтому дальше будем инфраструктуру ледовую наращивать.