В Гусь-Хрустальном районе наступила экологическая катастрофа? Этим вопросом задаются местные жители. Гусеницы шелкопряда непарного уничтожают леса Мещеры. Деревья без листвы, как в

В Гусь-Хрустальном районе наступила экологическая катастрофа? Этим вопросом задаются местные жители. Гусеницы шелкопряда непарного уничтожают леса Мещеры. Деревья без листвы, как в октября. Здесь шелкопряды тучами облепили кору, и сидят гроздями на растениях. Местные жители гуляют по лесу и снимают голые деревья на камеру. Шелкопряд непарный один из самых карантинных видов насекомых. При массовых поражениях