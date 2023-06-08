Прямой удар по работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ночь с 6 на 7 июня на автобазу подрядчика «Биотехнологий» пробрались неизвестные и засыпали в
Прямой удар по работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ночь с 6 на 7 июня на автобазу подрядчика «Биотехнологий» пробрались неизвестные и засыпали в топливные баки автомобилей сахарный песок. Инцидент произошел в Коврове. Вмешательство злоумышленников сняли камеры видеонаблюдения. Руководители компании-подрядчика подробно изучили видеозаписи. Лица нарушителей разглядеть невозможно. На этих кадрах видно,