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<a href="https://33live.ru/novosti/08-06-2023-incident-s-saxarom-v-musorovozax-v-kovrove-budet-rassledovat-policiya.html" target="_blank">Инцидент с сахаром в мусоровозах в Коврове будет расследовать полиция</a> - Прямой удар по работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ночь с 6 на 7 июня на автобазу подрядчика «Биотехнологий» пробрались неизвестные и засыпали в