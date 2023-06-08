Из Владимирской области отправилась партия дополнительной помощи в зону специальной военной...

Из Владимирской области отправилась партия дополнительной помощи в зону специальной военной операции.Регион отправил партию дополнительной помощи в зону специальной военной операции.18-тонный груз адресован 344-ому мотострелковому полку, в котором служат наши земляки. Бойцам направили летнее обмундирование, адресные посылки и 10 тонн бутилированной воды. Ею защитников обеспечил завод из Гусь-Хрустального.