Необходимо создать условия для увеличения экспорта несырьевых неэнергетических товаров более чем на 500 млн долларов.

Губернатор Александр Авдеев поставил задачу увеличить выручку от экспорта вдвое. Достигнуть показателя планируется к 2030 году. Об этом он написал в своих соцсетях.«Необходимо создать условия для увеличения экспорта несырьевых неэнергетических товаров более чем на 500 млн долларов. Основная ставка будет сделана на развитие промышленности», — уточнил глава региона.Для этого создана одна особая экономическая зона «Доброград», ведётся формирование второй ОЭЗ — в Киржачском и Александровском районах, развиваются несколько промышленных технопарков.Контрагентами предприятий и заводов 33-го региона являются партнёры из 120 стран. Основной упор — на Беларусь и КНР.