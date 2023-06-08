Эксперт призвал пользоваться современными технологиями в квартире.

Эксперт призвал пользоваться современными технологиями в квартире.Наверное, нам всем хотелось бы видеть свое жилище чистым, стильным и современным. И вряд ли кому-то нравиться тратить большое количество времени на уборку квартиры. Оказывается, два этих вроде бы невзаимосвязанных фактора можно удачно совместить.Как это сделать, в интервью интернет-изданию "" объяснил дизайнер интерьера Сергей Куцерубов. По его мнению, ряд стилистических решений позволят сократить время уборки квартиры.Так, эксперт призвал отказаться от большого количества декоративных элементов в доме. Очевидно, чем меньше предметов находится в квартире, тем свободнее пространство, то есть тем легче заниматься уборкой.Если даже заставлять комнаты декором, то лучше выбирать простые формы и минимальное количество деталей. Особое внимание стоит уделить материалам. К примеру, текстиль является источником загрязнения.Также эксперт призвал пользоваться современными технологиями в квартире. Идеальным решением может стать робот-пылесос или вакуумный упаковщик. Что касается цветов, дизайнер порекомендовав отдавать предпочтение предметам интерьера в монохромных тонах.По его словам, обилие деталей в интерьере квартиры, а также разнообразие ярких цветов лишь привлекают грязь. Меж тем, чтобы сохранять в доме порядок, убивать мусор следует сразу, а не когда он накопится.