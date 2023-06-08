Компания Аскона из Владимирской области проводит проверку по факту утечки данных клиентов. На...

Компания "Аскона" из Владимирской области проводит проверку по факту утечки данных клиентов."На сегодняшний день мы проводим внутреннюю проверку данного инцидента. Мы понимаем важность персональных данных и предпринимаем все усилия по их защите", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.Ранее об утечке около 2 млн записей клиентов компании сообщалось в телеграм-канале Data1eaks. Там уточнялось, что актуальность данных в файлах охватывает период с июля 2018 года по 20 апреля 2023 года.Фото: https://www.pxfuel.com