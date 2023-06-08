Координатор общественного движения Добро в Добром Александр Волков рассказал, какие проблемы...

Координатор общественного движения "Добро в Добром" Александр Волков рассказал, какие проблемы удается решать владимирской команде.Полезные инициативы: от экологии до благоустройства. Владимирская команда "Добро в Добром" объединила сотни жителей областного центра. Какие проблемы удается решать сообща? И как Добро выходит онлайн, собирая жалобы и обращения жителей? Об общественном движении "Добро в Добром" "Вестям" рассказал его координатор Александр Волков. С ним беседовала моя коллега Мария Платанюк.