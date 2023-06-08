Мэрия опубликовала программу праздника. Одной из основных площадок праздника станет Центральный парк. Там для гостей готовят сразу несколько программ. Например, фестиваль “Вкусная

Мэрия опубликовала программу праздника. Одной из основных площадок праздника станет Центральный парк. Там для гостей готовят сразу несколько программ. Например, фестиваль “Вкусная Россия”, на котором можно будет попробовать блюда русской кухни из разных регионов страны. Для этого гостям придется поучаствовать в одном из нескольких конкурсов. Параллельно с фестивалем, на главной сцене в 12:00 начнется программа