Лето заглянет ненадолго: во Владимирской области ожидается самый жаркий день на уходящей...

Лето заглянет ненадолго: во Владимирской области ожидается самый жаркий день на уходящей неделе.По прогнозам синоптиков, 9 июня во Владимирской области будет ясно и жарко. Температура воздуха днем до +25°C. Ночью столбик термометра опустится до +10°C.Ветер западный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 747 до 751 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского и мученицы Феодоры девы. В народе есть поговорка: «На Федору не выноси из избы сору». В этот день избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду. В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.Фото pxfuel.com