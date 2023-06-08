Телефоны, почтовые адреса, имена и фамилии – около двух миллионов записей клиентов “Асконы” находятся во всеобщем доступе, сообщили в федеральных СМИ. В сеть слили данные клиентов,

Телефоны, почтовые адреса, имена и фамилии – около двух миллионов записей клиентов “Асконы” находятся во всеобщем доступе, сообщили в федеральных СМИ. В сеть слили данные клиентов, которые делали покупки в “Асконе” с июля 2018 года по 20 апреля 2023 года. Как сообщают в tass.ru, руководство компании товаров для сна уже в курсе, там проводят собственное