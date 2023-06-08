Художники украсят семь библиотек и восемь культурных центров.

Художники украсят семь библиотек и восемь культурных центров.Всероссийский арт-проект "Контуры культуры" направлен на модернизацию общественных культурных пространств. В нем принимают участие молодые художники со всей страны. В прошлом году они создали 26 муралов и девять арт-объектов в библиотеках и культурных центрах разных районов Москвы. Предметами современного искусства стали стены, стенды и даже обычные лавочки и грузовые контейнеры.В 2023 году заиграют новыми красками еще 15 районных библиотек и культурных центров. Этой весной на конкурс поступило свыше 500 эскизов от художников из 53 городов России (в том числе Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень и Санкт-Петербург). Работы выполнены в разных стилях и техниках – от графики до поп-арта.Члены жюри отобрали 15 лучших эскизов. Восемь из них украсят культурные центры, а семь – библиотеки.Размер стенных росписей составит от 65 до 120 квадратных метров.В числе победителей второго сезона "Контуров культуры" – художники Игорь Бойко из Санкт-Петербурга, ДарьяСмирнова из Александрова, Алексей Риттенберг из Москвы."Этот проект — проводник между творчеством и зрителем, между смыслом и его арт-воплощением. Второй год подряд художники со всей страны приобщаются к проекту, а стены культурных центров и библиотек становятся холстами для самовыражения и вдохновляющих историй", – сказала заместитель руководителя столичного департамента культуры Ака Марзаева.Художники будут работать в:культурном центре имениИ. М. Астахова;культурном центре "Салют";центре культуры и досуга"Академический";библиотеке № 221 имени Р. И. Рождественского;и других учреждениях.Они приступят к работе уже в началеиюля. Все должно быть готово к концу августа.В своих работах художники должны рассказать, как они видят музыку, танец, поэзию, театр и изобразительное искусство, поскольку темой нового сезона "Контуров культуры" является новое прочтение классических образов искусства. Важно: образы должны быть понятны всем. К концу 2023 года к изображениям добавятAR-эффекты. При наведении камеры смартфона на рисунок посетители должны увидеть анимированные изображения.