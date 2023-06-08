В больницу «по личному»: жители области смогут задать свои вопросы или пожаловаться главврачу гарантированно смогут… один раз в неделю.

В больницу «по личному»: жители области смогут задать свои вопросы или пожаловаться главврачу гарантированно смогут... один раз в неделю.В региональном Министерстве здравоохранения утвердили единый день личного приёма граждан.Когда примут?Не один раз звонили или писали в редакцию наши читатели и сетовали на то, что обратиться или пожаловаться некоторым руководителям медучреждений трудно или даже вовсе невозможно. Главврач то на совещании в Минздраве, то на планёрке, то занят хозяйственными делами, то стоит у операционного стола или ведёт приём пациентов (врачей не хватает, поэтому практикующие руководители больниц не редкость). Теперь, надеемся, ситуация улучшится. В учреждениях здравоохранения области порядок проведения личных приёмов изменили. Теперь главные врачи будут принимать пациентов клиник и прочих обратившихся за помощью граждан в один и тот же день и в одинаковое время.Решили, что это будет вторник каждой рабочей недели, с 14:00 до 18:00.Как записаться?Записывать на личный приём к главврачам государственных больниц будут сотрудники медучреждений по письменному заявлению человека или по телефону. «Личный приём граждан осуществляется в порядке очерёдности согласно записи», – записано в пояснениях к нововведению.Содержание устного обращения пациента или любого другого человека, озвученного на личном приёме, занесут в карточку личного приёма гражданина. И если «проситель» будет согласен, то «должностное лицо, ведущее личный приём, предоставит устный ответ по обращению». То есть, другими словами, по желанию обратившегося человека он может настаивать на письменном ответе (в случае, например, если нужен подтверждающий или какой-то другой документ) или согласится на устный ответ.Кому нельзя?В Минздраве, однако, предупреждают, что посетителей, находящихся в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, на личный приём не допустят.Приём могут и вовсе прекратить, если человек ведёт себя грубо, агрессивно, а руководитель медицинского учреждения решит, что действия, которые он совершает, опасны или нарушают общественный порядок.Где найти телефон?В министерстве также разъясняют владимирцам, что телефоны и время для записи на личный приём к главврачу размещены на сайтах (на сайте регионального Министерства здравоохранения в том числе собраны все данные больниц и поликлиник области) и в официальных сообществах в социальных сетях медицинских организаций.Облздрав напоминает ещё некоторые правила посещения руководителей больниц в индивидуальном порядке: «Если на личном приёме возникают новые вопросы, которые невозможно решить непосредственно во время приёма, гражданину предложат изложить интересующие его вопросы в письменном обращении, которое подлежит регистрации как вновь поступившее».