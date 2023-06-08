Работы производились на частном участке сельскохозяйственного назначения.

Мэрия Владимира прокомментировала вырубку деревьев в парке «Дружба». Ранее владимирцы пожаловались на сплошной спил зеленых насаждений на указанной территории.«В социальных сетях появилась информация о вырубке деревьев в районе парка «Дружба». На место выехали представители администрации Владимира вместе с региональными ведомствами. По итогам осмотра и изучения полученных документов установлено, что работы производились на частном участке сельскохозяйственного назначения», - пояснили в администрации областного центра.Напомним, что в марте власти расположенного рядом с «Дружбой».