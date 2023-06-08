Шеннен Доэрти из Зачарованных вновь борется со страшным недугом.

Шеннен Доэрти из "Зачарованных" вновь борется со страшным недугом.В 2015 году у звезды сериала "Зачарованные" диагностировали рак груди. После длительной борьбы, она смогла услышать долгожданное слов – "ремиссия". Пять лет актриса жила спокойно, но внезапно болезнь вернулась. Более того, рак у Шеннен Доэрти перешел в четвертую стадию.Стоит отметить, что онкологию проще предупредить, чем лечить. Самое главное – соблюдать рекомендации медиков. Как пишет , ссылаясь на врача, вызвать опасную болезнь могут описторхисы, которыми нередко заражена речная рыба. А онколог Вадим Покровский, передает , предупредил об опасности солнечных лучей.Неизвестно, чем был вызван недуг у Шеннен Доэрти. Но опыт показал ей, что его можно победить, поэтому она не сдалась и вновь начала лечение. Более того, артистка делится с поклонниками всеми подробностями борьбы. На днях она сообщила, что опухоль перешла в самый главный орган из-за быстрого распространения клеток по организмы."5 января компьютерная томография показала метастазы в мозгу. 12 января я прошла через первый цикл радиотерапии", – раскрыла подробности брюнетка.В своем микроблоге звезда "Зачарованных" показала кадры из больницы. Артистку запечатлели во время лечения: она лежит на кушетке и не может сдержать слез из-за происходящего. Как оказалось, эмоции актрисы связаны не только с болезнью, но и с ее боязнь замкнутых пространств. А ведь именно в таких условиях у Шеннен Доэрти проходит процедура.