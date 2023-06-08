Решение принято в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии 8 июня.

Решение принято в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии 8 июня."Принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд: с 8 по 10 сентября 2023 года", – пишет со ссылкой на пресс-службу Мосгоризбиркома.Избирательная кампания официально началась 7 июня.Политолог Александр Асафов многодневному голосованию. В беседе с Агентством городских новостей "Москва" эксперт отметил, что такой формат позволяет повысить явку.Аналитик обратил внимание, что благодаря многодневному и дистанционному форматам голосования в выборах активно участвуют молодые люди и те, кто в силу профессиональной занятости не мог лично прийти на избирательный участок.По данным исследовательской службы Russian Field, 56% молодых москвичей на выборах мэра дистанционно.