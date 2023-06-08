Опубликованы данные за январь-май.

За январь-май 2023 года по железной дороги во всех видах сообщения перевезли около 66,5 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) — это на 20,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Так, во внутреннем сообщении железнодорожники отправили больше 33,3 тысячи ДФЭ (+25,1%), в экспортном — около 33,2 тысячи ДФЭ (+16,5%).За пять месяцев этого года во всех видах сообщения перевезли около 40,3 тысячи груженых контейнеров ДФЭ (+13,2%), в том числе:лесные грузы — 12,2 тысячи ДФЭ (+51,2% к уровню января-мая 2022 года);бумагу — 9,4 тысячи (+17,6%);химикаты и соду — 13,6 тысячи (+15,2%).Всего за пять месяцев в контейнерах перевезли больше 823,7 тысячи тонн грузов (+16%).