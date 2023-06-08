На трассе М-7 во Владимирской области приостановят движения для замены надземного перехода. Замена...

На трассе М-7 во Владимирской области приостановят движения для замены надземного перехода.Замена аварийно-опасных наземных переходов будет сделана на 128-м км у поворота на Ючмер в Петушинском районе. Что позволит пешеходам без риска пересечь оживленную автомагистраль и обеспечат безостановочное движение автомобилей.Строительно-монтажные работы на объектах уже ведутся. Установка пролетных строений трех переходов и габаритных ворот перед ними запланирована на 8 июня, а также в ночь с 14 и 15 июня. В этой связи будут введены временные ограничения с полной приостановкой движения не более чем на 40 минут, сообщает Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Это произойдет 8 июня с 22:00 до 22:40 и с 23:00 до 23:40 на 127-128-м км (поворот на Ючмер, Петушинский район);Фото: Упрдор «Москва - Нижний Новгород».