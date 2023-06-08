Наташа Королева представила на суд поклонников новую композицию.

Наташа Королева представила на суд поклонников новую композицию.Некоторые россияне считают, что своей известностью певица обязана бывшему мужу Игорю Николаеву. Ведь именно во время работы с ним вышли самые культовые песни – "Дельфин и русалка" и "Желтые тюльпаны". После развода сотрудничество с музыкантом Наташа Королева прекратила.Однако этот шаг никак не отразился на популярности артистки. На ее концертах все так же собираются толпы россиян, а ее песни до сих пор у всех на слуху. Правда, новая композиция звезды поклонников не впечатлила. В своем микроблоге она представила отрывок из песни, которую для нее написал сосед Василий Крикунов. Название у нее уж больно знакомое – "Три тюльпана".Неудивительно, что новую композицию стали сравнивать с творчеством ее бывшего мужа, который в свое время отдал Наташе Королевой "Желтые тюльпаны". "Это вам не Игорь Николаев", – пишут в комментариях пользователи. В итоге некоторые россияне песню раскритиковали, заметив, что она "бабкина" и слишком простая."Как будто кто-то на лавочке сидит, напевает. Не хит точно. Две ноты, три тюльпана", – с иронией пишут люди.Но люди, которым композиция понравилась, все-таки нашлись. Кто-то написал, что артистка открылась для поклонников с новой стороны. А кто-то пообещал, что новая песня Наташи Королевой обязательно станет хитом.