Власти считают, что вырастить ребёнка можно на 13 тыс. руб. в месяц. Именно такой детский прожиточный минимум в регионе.

Власти считают, что вырастить ребёнка можно на 13 тыс. руб. в месяц. Именно такой детский прожиточный минимум в регионе.Ко Дню защиты детей, который отмечали 1 июня, специалисты Владимирстата провели исследование на «детскую» тематику. Впрочем, и в любое другое время эта тема актуальна. Как бы ни банально звучала фраза «дети – наше будущее», действительно, каким будет будущее, во многом зависит сколько будет детей и какими они вырастут.Сколько их?15% жителей Владимирской области — это дети до 14 лет. Для всех них в больницах работает меньше 500 педиатров.На 1 января 2023 года в регионе из общего количества жителей – 1 млн 325,5 тысячи жителей – детей было 201,1 тыс. человек. Во Владимирстате подсчитали, что в каждой из возрастных категорий детей мальчиков в среднем на 1,5 тыс. человек больше, чем девочек.Вниз – плохо, вверх – тожеКак и практически во всех регионах России, в нашей области, к сожалению, рождаемость катится вниз. В прошлом году появилось на свет 8 787 младенцев с владимирской пропиской, годом ранее детей родилось на 978 больше, а если сравнивать с 2018 годом, то годовое сокращение числа новорождённых жителей региона – аж 3 906 малышей. Рождаемость продолжает сокращаться и в этом году: в январе-марте по сравнению с теми же месяцами прошлого года число родившихся младенцев уменьшилось на 3,8%, всего на свет появилось 1 338 детей – минус 53 ребёнка. Коэффициент рождаемости уменьшился на 4,6%. А вот коэффициент детской смертности, наоборот, увеличился — сразу в 2,2 раза — и составил 5,5 умершего на тысячу родившихся детей.Кто мамы?Средний возраст женщины, у которой появилось дитя, 28,9 года. Ежегодно этот возраст ненамного увеличивается: в 2018 году он составлял 28,6 года. При этом селянки становятся матерями чуть раньше (в 28,1 года), чем горожанки (в 29 лет). В 2022 году самый популярный возраст для рождения детей у владимирских женщин пришёлся на период 30-34 лет. Семь девушек стали мамами до 14 лет, одна жительница области познала радость материнства после 55 лет. На 8 733 родов пришлось 87 двоен.Должно хватить?По данным за второе полугодие прошлого года, детский прожиточный минимум в нашей области оценили в 13 тыс. 94 руб. Единовременное пособие при рождении ребёнка в начале текущего года составляло 22 909 руб., ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет — 8 592 руб.И ещё немного «детской» статистики:- в области 471 детский сад для почти 63,4 тыс. воспитанников;- на всех владимирских детей – 4 425 воспитателей;- работает 365 школьных и загородных лагерей для 45,7 тыс. отдохнувших за лето детей;- всех владимирских детей наблюдают и лечат 456 педиатров.Управляющий отделением Социального фонда во Владимирской области Антон Курбаков:– В этом году 55% родителей, получивших материнский капитал, потратили его на улучшение жилищных условий: это ипотека и ремонт. Если переводить в цифры, то услугой воспользовались 2 тысячи семей.На втором месте по востребованности – ежемесячная выплата на ребёнка до трёх лет. Этот способ выбрали 1,6 тысячи семей. Также 328 родителей решили потратить выплату на обучение детей.