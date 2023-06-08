Дмитрий Губерниев продолжает подшучивать над Ольгой Бузовой, несмотря на давний скандал.

Дмитрий Губерниев продолжает подшучивать над Ольгой Бузовой, несмотря на давний скандал.Прошлой уже два года после скандального эфира телеканала "Матч ТВ", в котором Дмитрий Губерниев посмеялся над пришедшей в студию Ольгой Бузовой. Тот, напомним, поинтересовался у телезвезды, перестала ли она пить коньяк по утрам. Очевидно, комментатор пошутил с отсылкой к персонажу из известной книги "Малыш и Карлсон" (те же слова произнес Карлсон, обращаясь к Фрекен Бок). Но Бузова не поняла шутку и обиделась, расплакавшись прямо во время съемок. Позже Дмитрию пришлось извиняться перед поющей телеведущей.Губерниев вспомнил шутку про коньяк после легкоатлетического забега, который состоялся на днях на Никольской улице в Москве. На спортивном мероприятии, ведущим которого был Дмитрий, присутствовала Ольга Бузова. Фотографы успели запечатлеть, как телезвезда в неподходящим для бега наряде преодолела небольшую дистанцию. Спортивный комментатор выбрал один из самых неудачных снимков Бузовой, прифотошопил себя, сделав так, будто она догоняет его. "Сейчас я тебе покажу – коньяк!", – написал Дмитрий от имени Ольги.Чтобы было еще смешнее, на неудачном снимке бегущей Ольги Бузовой написал: "Со всемирным днем бега". И добавил смеющийся смайл. Как отнеслась к этой шутке телеведущая, пока неизвестно.