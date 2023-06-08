Пенсионерка проживала в квартире по договору соцнайма.

В Муроме из квартиру по решению суда выселили 65-летнюю женщину, складирующую мусор, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Владимирской области.Пожилая женщина жила в квартире по договору соцнайма. Действие контракта и срок ее регистрации истек, однако жилье она не покинула.Также на пенсионерку жаловались соседи - она собирала дома мусор, который распространял неприятный запах на весь дом. В результате городская администрация обратилась в суд.Приставы пришли к женщине и убедились в том, что она захламила квартиру мусором: пакетами, ветошью и пластиковыми бутылками.В результате суд принял решение о выселении пенсионерки. Квартира была опечатана.Напомним, министерство здравоохранения Владимирской области требует