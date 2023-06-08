116 дольщиков скоро получат ключи от квартир.

Во Владимире ввели в эксплуатацию новостройку в Коммунаре. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.Строительством дома №23 на улице Центральной занималась компания «МаСт», которая собрала деньги со 116 дольщиков. Сдать объект должны были в 2022 году, но что-то пошло не так. Прокуроры взяли возведение недвижимости на контроль. Надзорное ведомство внесло фирме шесть представлений. Застройщика неоднократно наказывали.«Ход и темпы строительства неоднократно оценивались прокуратурой города, что позволило положительно повлиять на сроки достройки дома», - добавили в ведомстве.И вот, 8 июня мэрия Владимира выдала разрешение на заселение квартир.