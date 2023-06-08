Конечно Пропустить не могу, прийти!. Если вы поставили запятую именно там, для вас хорошая новость, мы готовы представить вам первых спикеров, которые помогут раскрыть все актуальные темы отрасли!

Конечно "Пропустить не могу, прийти!". Если вы поставили запятую именно там, для вас хорошая новость, мы готовы представить вам первых спикеров, которые помогут раскрыть все актуальные темы отрасли!Саша Лукич (Portner Architects, Руководитель бюро) – Микро-девелопмент элитных домовЕкатерина Коган (ФСК Family, Директор департамента маркетинга) – Как создать идеальный загородный продукт. Система стейлокейшнАнтонина Болотина (Land Territory, Основатель компании) – Ландшафт, который продает недвижимость быстрее и дорожеВладислав Копица (Open Village, Генеральный директор) т– Коттеджные поселки ближайшего будущегоВиталий Злобин (HOMESPRO, Основатель архитектурного бюро, архитектор) – Тренды и антитренды в архитектурном проектировании поселковПодробное описание тем, график выступлений и полный список спикеров можно будет увидеть уже на следующей неделе, следите за обновлениями сайта, чтобы не пропустить!