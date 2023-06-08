Пять человек пострадали в ДТП с дикими животными во Владимирской области. В нынешнем году на...

Пять человек пострадали в ДТП с дикими животными во Владимирской области.В нынешнем году на дорогах Владимирской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на диких животных, в основном - лосей.Например, в середине мая во Владимирской области возле посёлка Боголюбово водитель сбил лося. Лось, увы, погиб на месте. Водитель автомобиля и пассажиры не пострадали. В связи с ДТП образовалась «пробка».В 5 случаях в таких авариях пострадали люди: один человек погиб и 4 получили телесные повреждения, сообщает ОИиОС УМВД России по Владимирской области.С наступлением теплого времени года активность животных значительно повышается, предупреждает ГИБДД.Поэтому в адрес владельцев автомобильных дорог федерального и регионального (межмуниципального) значения подготовлена и направлена информация с предложениями по дополнительному обустройству участков дорог в возможных местах путей миграции диких животных дорожными знаками «Дикие животные».Фото: https://www.pxfuel.com