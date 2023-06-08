По словам эксперта, на стоимость недвижимости повлияет ужесточение требований ЦБ РФ к ипотеке.

По словам эксперта, на стоимость недвижимости повлияет ужесточение требований ЦБ РФ к ипотеке.В первый день лета в России изменились требования к ипотечным кредитам. Формально не повышая первоначальный взнос, Центробанк ужесточил другие условия. Так, 1 июня начали действовать новый порядок расчета надбавок к коэффициентам риска, а также новые правила определения показателя долговой нагрузки.Чтобы не повышать ставки по ипотеке, банки вынуждены устанавливать первоначальный взнос не менее 20%, а в следующем году он может достигнуть 30%, уточняет телеканал "". Некоторые эксперты уже говорят о скором повышение цен на недвижимость.Однако риелтор Екатерина Никитина полагает, что ситуация на отечественном рынке недвижимости сложится ровно противоположная. В интервью РИАМО она предсказала падение стоимости жилья.Специалист по недвижимости уверена, что ужесточение требований ЦБ РФ к ипотеке приведет к падению спроса на квартиры. Как отмечает , часть клиентов просто уйдут с рынка из-за невозможности накопить денежные средства для первоначального взноса.Из-за снижения спроса придется снижать и цены. К примеру, на столичном рынке, по мнению эксперта, квартиры могут потерять в стоимости от трех до пяти процентов.Риелтор также подчеркнула, что новые правила ударят по застройщикам, рекламные компании которых были основаны на преимуществе низкого первоначального взноса. Об этом сообщает .