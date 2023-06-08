АО Наука и инновации (управляющая компания научного дивизиона госкорпорации Росатом) и Аэрофлот заключили контракт на производство воздушных фильтров для систем вентиляции самолетов зарубежного производства.

АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона госкорпорации "Росатом") и "Аэрофлот" заключили контракт на производство воздушных фильтров для систем вентиляции самолетов зарубежного производства.Компании первыми в России реализовали совместный проект по созданию отечественных воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов иностранного производства. Конструкторские решения разработал "Аэрофлот", а производство обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского, входящего в научный дивизион "Росатома".Изделия прошли многоэтапные испытания. Доказано их полное соответствие необходимому уровню безопасности. Отечественные фильтры преосходят зарубежные аналоги: их расчетный ресурс на 25% больше.Также решена задача по отработке порядка действий для запроса одобрения применения компонентов российского производства третьего класса категории В для их установки на самолеты зарубежного производства. Такую практику давно применяют в других странах.Генеральный директор АО «Наука и инновации» Павел Зайцев напомнил, что перед российскими специалистами стоит задача обеспечить отрасли экономики более надежными и качественными решениями, превосходящими зарубежные аналоги. Совместный проект с "Аэрофлотом" является вкладом в технологический суверенитет страны, подчеркнул он."В авиации, как и в атомной отрасли, крайне высокие требования к качеству оборудования, поэтому вполне закономерно, что именно наша продукция оказалась востребованной", – сказал Зайцев."Росатом" продолжит сотрудничество с "Аэрофлотом". Компании будут расширять линейку импортозамещенных компонентов для иностранных воздушных судов.АО "Наука и инновации" координирует деятельность десяти научных институтов и центров. Они ведут исследования в области ядерной физики, физики плазмы и лазеров, водородной энергетики, ядерной медицины, новых материалов и других инновационных отраслях.