Сбежавшего мобилизованного задержали во Владимирской области, когда он покупал подарок больной...

Сбежавшего мобилизованного задержали во Владимирской области, когда он покупал подарок больной матери.Владимирский гарнизонный суд вынес приговор Александру Сосину, который был призван в войска в начале частичной мобилизации и подписавшего контракт. Он был направлен в учебную часть в поселке Пакино Ковровского района.Но, узнав, что заболела его мать Сосин покинул территорию части и на попутках добрался до дома. где несколько месяцев ухаживал за больной. А потом не вернулся к месту службы, опасаясь уголовной ответственности.Однако, при покупке подарка матери к 8 марта в магазине его заметили полицейские и задержали.Вину Сосин признал и раскаялся в содеянном.Учтя смягчающие обстоятельства, суд вынес ему приговор ниже низшего предела - 4 года колонии-поселения.Фото https://www.pxfuel.com/en/search?q=a+computer