Смотрите Вести в 14.30: какую опасность для человека несут болезни москитов и...

Смотрите "Вести" в 14.30: какую опасность для человека несут болезни москитов и грызунов?Проблемный роддом- Акушерский корпус в Коврове еще недостроен, но уже успел потрескаться. Подробности второго уголовного дела в отношении компании-подрядчика.Комаросос во Владимире- В Загородном парке начался отлов комаров и мышей. Какую опасность для человека несут болезни москитов и грызунов?Лучшая школа- И урок в "Школе безопасности". В Камешковском районе ученики прошли "маршрутом выживания".